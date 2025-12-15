El hijo de Jimmy Lai pide al Gobierno británico que priorice la liberación de su padre

Jimmy Lai, empresario de 78 años, fue declarado hoy por el Tribunal Supremo de Hong Kong culpable también de sedición vinculado a la difusión de material subversivo. El territorio de Hong Kong fue colonia británica y pasó a manos chinas en julio de 1997.

Lai fundó el ya desaparecido periódico hongkonés 'Apple Daily' y ha sido fuerte crítico del Gobierno chino, por lo que fue detenido en 2020 en virtud de la ley de seguridad nacional, promulgada tras las protestas antigubernamentales de 2019.

"El gobierno del Reino Unido debe hacer más, ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos y hacer que la liberación de mi padre sea una condición previa para estrechar las relaciones con China", señaló el hijo en una rueda de prensa en Londres.

"¿Cómo se puede esperar una relación fructífera si ni siquiera pueden subir a un hombre de 78 años, con tan mala salud, a un avión y enviarlo de vuelta a casa, aquí en el Reino Unido, donde pertenece?", señaló Sebastien Lai, de nacionalidad británica al igual que su padre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acusación contra el empresario -quien será condenado en unas semanas- no contiene "esencialmente nada: no hay nada que lo incrimine, no hay nada que, incluso bajo su propio sistema legal, lo haga culpable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es ejemplo perfecto de cómo la ley ha sido moldeada y utilizada como arma contra alguien que, en esencia, dijo cosas que no agradaron", añadió el hijo del empresario.

Según los medios británicos, el primer ministro británico, Keir Starmer, podría viajar a China en 2026 para estrechar las relaciones comerciales entre los dos países.

Hoy el Gobierno británico laborista condenó el veredicto de culpabilidad contra Jimmy Lai y pidió su liberación y el acceso a tratamiento médico, ya que, según los medios, padece diabetes.

"Condenamos rotundamente el veredicto. Seguiremos apelando al Gobierno chino antes de la condena de Jimmy Lai para su liberación y acceso a tratamiento médico. El caso de Jimmy Lai ha sido una prioridad para este Gobierno", señaló un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

"Condenamos el procesamiento por motivos políticos que ha resultado en el veredicto de culpabilidad de hoy. El Reino Unido ha pedido repetidamente que la ley de seguridad nacional de Pekín sea derogada y el fin del procesamiento de todas las personas acusadas en virtud de ella, y seguiremos pidiendo su liberación inmediata", agregó.