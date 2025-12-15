El ministro de Exteriores iraní se reúne con Lukashenko en Minsk antes de viajar a Moscú

"Creo que estarán de acuerdo en que la base de todo es la economía, el comercio y las relaciones económicas entre Bielorrusia e Irán", señaló Lukashenko citado por la agencia estatal bielorrusa, BelTA.

Araqchí también se reunió con su homólogo bielorruso, Maxim Ryzhenkov,con quien firmó una hoja de ruta para fortalecer sus relaciones comerciales y la cooperación.

"Se han identificado medidas concretas para ampliar los vínculos en los ámbitos comercial, económico y de inversión, así como en otras áreas de interés mutuo, incluyendo la organización de reuniones de expertos, visitas y eventos conjuntos", explicó Araqchí.

Los jefes de las diplomacias de Irán y Bielorrusia aprovecharon para denunciar las sanciones internacionales a las que están sometidos ambos países.

"Como Estados sometidos a la presión de las sanciones, Bielorrusia e irán condenan el uso de restricciones económicas que contravienen los principios del derecho internacional y que perjudican, ante todo, a la ciudadanía y provocan una escalada de tensiones", aseguró Ryzhenkov a la prensa tras la reunión, citado por TASS.

Bielorrusia e Irán ya implementaron una hoja de ruta de cooperación para el período 2023-2026.

El ministro iraní señaló que durante la reunión se había hablado de una posible visita de Lukashenko a Irán.

El próximo miércoles Araqchí viajará a Moscú, donde se reunirá con el jefe de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.