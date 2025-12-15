El papa agradece la defensa de la vida desde la concepción en belén de artista de C.Rica

"Agradezco a la artista costarricense que quiso, junto con el mensaje de paz de la Navidad, lanzar también un llamado para que se proteja la vida desde la concepción", dijo León XIV durante una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

El nacimiento, titulado 'Nacimiento Gaudium', cuenta con 28.000 lazos de colores que decoran la escena y que representan "una vida preservada del aborto gracias a la oración y al apoyo de organizaciones católicas a madres en dificultad", explicó el papa.

La obra, de cinco metros de largo, tres de profundidad y dos metros y medio de alto, permanecerá durante toda la temporada navideña en el aula Pablo VI del Vaticano, donde se celebran las audiencias del papa y otros actos multitudinarios del Vaticano.

Durante la audiencia, el papa también habló del abeto navideño que decora la plaza de San Pedro, un enorme árbol rojo de 27 metros de altura procedente del norte de Italia y que se encenderá esta tarde.

"El árbol, con sus ramas siempre verdes, es signo de vida y evoca la esperanza que no se pierde ni siquiera en el frío del invierno", señaló, y añadió que "las luces que lo adornan simbolizan a Cristo, luz del mundo".

León XIV destacó además que la escena de la Natividad recuerda a los peregrinos "que Dios se acerca a la humanidad, se hace uno de nosotros, entrando en nuestra historia con la pequeñez de un niño".