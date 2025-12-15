El papa insta a acabar con la violencia antisemita tras la "masacre terrorista" en Sídney

"Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía", afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

Y añadió: "¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones".

El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de celebración de la comunidad judía, dejó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", concluyó el papa.