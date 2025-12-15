El peso marca su mejor nivel del año frente al dólar y rompe barrera de las 18 unidades

Con este resultado, la divisa mexicana muestra niveles no vistos desde el 22 de julio de 2024, cuando finalizó la jornada en los 17,94 pesos por dólar.

El tipo de cambio interbancario superó la barrera de los 18 pesos por dólar, ubicándose en 17,9812 pesos por dólar, tras una apreciación diaria de 5,42 centavos respecto al cierre previo de 18,0354 unidades observado el pasado 11 de diciembre.

En términos porcentuales, la moneda mexicana avanzó 0,3 % en la jornada, consolidando una racha de cuatro apreciaciones consecutivas que la llevó a tocar su mejor cotización del año, impulsada por un entorno de menor aversión al riesgo y un fortalecimiento general de monedas emergentes frente al dólar.

Con este resultado, el peso mexicano acumula una apreciación cercana al 13,9 % frente a las 20,88 unidades por dólar que mostró al cierre de 2024, lo que el Gobierno mexicano ha atribuido a la fortaleza de la economía mexicana, pese a los signos de desaceleración.

La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, comentó a EFE que el peso mexicano se ubicó “por primera vez por debajo de 18 pesos por dólar desde el 22 de julio de 2024”.

Explicó que “la apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar de 0,09 % de acuerdo con el índice ponderado”.

Y añadió que, en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la sesión de hoy fueron: el rublo ruso con 0,72 %, el won surcoreano con 0,66 %, el rand sudafricano con 0,52 %, el yen japonés con 0,37 %, el shekel israelí con 0,22 % y el zloty polaco con 0,2 %.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este mismo lunes en su habitual conferencia desde Palacio Nacional, que la fortaleza del peso frente al dólar refleja la solidez de la economía nacional y la confianza de los mercados.

Además, sostuvo que este comportamiento cambiario es resultado del cambio de modelo económico y del fortalecimiento del mercado interno, y añadió que el país cuenta con una base económica sólida que seguirá fortaleciéndose con el incremento de la inversión pública y privada.

“Está muy fuerte la economía de México, por más que algunos digan que no”, afirmó la mandataria, al señalar que el desempeño del tipo de cambio responde a factores estructurales y no a decisiones coyunturales.

De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del sector privado que levanta el banco central mexicano, los analistas privados esperan que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,5 unidades por dólar, mientras que, para 2026, los expertos calculan que la divisa se intercambiará en 19,23 unidades por dólar.