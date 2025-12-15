El PIB del G20 subió una décima en el tercer trimestre de 2025, hasta el 0,8 %

De acuerdo a los datos agregados disponibles de dieciséis países, el crecimiento del PIB muestra un panorama dispar en el G20 en el tercer trimestre de 2025, señaló la OCDE en un comunicado.

Estados Unidos y Argentina no facilitaron datos, mientras que las cifras de Rusia no se incluyen en las estimaciones de la OCDE desde el cuarto trimestre de 2021, "ya que no se dispone de estimaciones fiables" y el agregado del G20 no contempla a la Unión Africana, precisó la OCDE.

Así, el crecimiento en el tercer trimestre de 2025 repuntó en siete países, desaceleró en otros siete y dos países registraron una contracción. Como resultado, el crecimiento del PIB en el G20 aumentó hasta el 0,8 % en el tercer trimestre de 2025, frente al 0,7 % del trimestre anterior, según estimaciones provisionales.

El crecimiento repuntó con fuerza en Canadá (del -0,5 % al 0,6 %) y en Corea del Sur (del 0,7 % al 1,3 %), fue más moderado en Italia (del -0,1 % al 0,1 %), en Francia (del 0,3 % al 0,5 %), India (del 1,8 % al 2,0 %) y China (del 1,0 % al 1,1 %), mientras que en Alemania el PIB se estabilizó (0,0 %) tras una contracción del -0,2 % en el segundo trimestre.

En cambio, otros países del G20 experimentaron contracciones o un crecimiento más lento en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2025.

El PIB se contrajo en Japón (del 0,5 % al -0,6 %) y México (del 0,4 % a -0,3 %); se desaceleró en Arabia Saudita (del 1,9 % al 1,4 %), Turquía (del 1,6 % al 1,1 %), Sudáfrica (del 0,9 % al 0,5 %), Australia (del 0,7 % al 0,4 %) y, de forma más marginal, en Brasil (del 0,3 % al 0,1 %), Indonesia (del 1,3 % al 1,2 %) y el Reino Unido (del 0,3 % al 0,1 %).

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB en el área del G20 fue un 3,1 % mayor en el tercer trimestre de 2025.

Entre las economías del G20 disponibles, India registró la mayor tasa de crecimiento interanual, con un 8,0 %, mientras que México registró la más baja (-0,2%).