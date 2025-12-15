El romance entre Rob y Michele Reiner inspiró el final feliz de 'When Harry met Sally'

La sorpresiva muerte de la pareja, supuestamente asesinada a cuchillazos por el hijo mediano de ambos este domingo, causó conmoción en el mundo de las artes y puso nuevamente en el ojo público la vida privada de la pareja, que compartió una historia de amor casi de película.

El guión de 'When Harry met Sally', escrito por la aclamada Nora Ephron a partir de una idea de Reiner, sigue a dos jóvenes neoyorquinos: Sally, interpretada por Meg Ryan, y Harry, encarnado por Billy Crystal, a través de doce años de relación.

Inicialmente, la intención del director era terminar el filme con los dos protagonistas tomando caminos distintos, en un reflejo de su propia realidad, según contó el propio Reiner, que por ese entonces aún se dolía por su divorcio de la también directora Penny Marshall.

"Había estado casado durante diez años. Llevaba diez años soltero y no podía imaginarme cómo iba a estar con alguien, y eso dio origen a 'When Harry met Sally'", dijo Reiner a CNN en 2024.

Una joven fotógrafa llamada Michele Singer cambió la perspectiva del cineasta y le hizo replantearse su idea inicial. Al conocerla, Reiner entendió - como Harry- que al reconocer que quieres pasar el resto de la vida con alguien, quieres comenzar ese "resto de la vida" lo antes posible.

"Conocí a mi esposa Michele, con quien llevo casado 35 años, mientras hacíamos la película. Y cambié el final", recordó.

Así, el final donde Harry le confiesa su amor a Sally en la Nochevieja de 1988 pasó a la historia del cine, junto al "Quiero lo que ella está tomando" pronunciada por la propia madre de Reiner en la icónica escena del 'orgasmo falso' en el Katz's Delicatessen.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry Met Sally', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Nick ha sido arrestado tras el asesinato y señalado como culpable por varios medios.

Hace un año, el director confirmó que el matrimonio de Harry y Sally se mantenía más fuerte que nunca, en una aparente alusión a su propia historia.

"Eso no significa que no hayan tenido grandes altibajos o que hayan estado al borde del divorcio y se hayan reconciliado, como cualquier relación", dijo. "Pero creo que todavía están juntos".