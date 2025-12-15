El Salvador suma 7.502 bitcoines con un valor de 647,4 millones de dólares

La reserva de El Salvador de bitcóin llegó a 7.502,37 monedas con la compra hoy de una criptoactivo más, según se observa en el portal web oficial de la referida oficina.

El Salvador hizo historia en 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal.

Sin embargo, la apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tuvo el impacto esperado.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) limitó el uso del bitcóin en el país centroamericano y la compra de este activo por parte del Gobierno de El Salvador como una de las condiciones para un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares.

A pesar de esta condición del FMI, el presidente Bukele aseguró en marzo pasado que la adquisición de bitcóin "no se detendrá en el futuro".

A finales de enero pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley Bitcóin para eliminar la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos, suprimir el papel estatal en su uso y borrar referencias para aceptarla como una moneda de curso legal.

Diversas encuestas indican que 91,8 % de los salvadoreños no utilizó la criptomoneda en mención en 2024.