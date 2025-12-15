El sector eólico espera pasar de los actuales 443.000 empleos a 600.000 en la UE en 2030

Así lo recoge el Informe Europeo sobre la Mano de Obra de la Energía Eólica, publicado este lunes por la patronal WindEurope, que sitúa a la eólica como uno de los grandes motores de empleo industrial de la transición energética.

No obstante, esa asociación empresarial alerta de que el sector corre el riesgo de quedarse sin personal suficiente si no se corrigen los actuales cuellos de botella regulatorios y laborales.

"El empleo en el sector podría crecer aún más rápido, pero Europa no está desplegando suficiente energía eólica para cumplir sus objetivos de seguridad energética y climáticos. En la situación actual, la UE alcanzará los 344 GW de potencia eólica en 2030, muy por debajo del objetivo de 425 GW", señala WindEurope.

Esa plataforma empresarial señala "obstáculos persistentes" como "la complejidad de los permisos, el insuficiente despliegue de las redes eléctricas, la lenta electrificación y un diseño deficiente de las subastas nacionales".

Otro de los puntos que preocupan al sector es la escasez de mano de obra cualificada, especialmente en el área de la formación profesional, donde se detecta mayor escasez en ocho de cada diez "puestos críticos".

"El informe identifica 235 perfiles profesionales a lo largo del ciclo de vida de los parques eólicos y señala déficits críticos. De forma más urgente, antes de 2030 serán necesarios 7.000 técnicos de palas, 6.500 ingenieros de campo y 5.000 técnicos de preensamblaje. Abordar estas carencias es esencial para que Europa cumpla sus ambiciones en energía eólica", señala la patronal.

WindEurope propone "un enfoque más estratégico de la planificación de la mano de obra" y reclama a los responsables políticos que se esfuercen en "ampliar los programas de formación para perfiles clave, fomentar la recualificación de trabajadores procedentes de otros sectores, armonizar certificaciones y facilitar la movilidad de competencias en toda la UE".