Entidades de pacientes pedirán medidas cautelares a CIDH por crisis sanitaria en Colombia

El documento, presentado este lunes por la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) y firmado por otras entidades representantes de pacientes, pide a la CIDH que tome medidas cautelares por un riesgo "real, grave e inminente de daño irreparable a la vida, la integridad personal y la salud".

En ese sentido, las organizaciones solicitarán al comisionado que realice una visita al país para "evidenciar la crisis del sistema de salud" y establecer la responsabilidad del Estado colombiano frente a la situación que enfrentan miles de pacientes.

La semana pasada, la Procuraduría General (Ministerio Público) publicó un informe en el que alertó de un aumento de quejas, tutelas y desacatos interpuestos por usuarios para acceder a consultas médicas, diagnósticos y cirugías, así como al suministro de medicamentos.

Según el Ministerio Público, en 2024 se registraron 1,6 millones de quejas de pacientes, un 23 % más que en 2023, y se interpusieron 265.173 acciones de tutela, lo que representa un incremento del 188 % frente a 2021.

El informe del organismo de control también señaló que el 47 % de los pacientes se encuentran en situación de pobreza extrema o moderada, lo que agrava el impacto social de la crisis.

Advirtió además que la sostenibilidad financiera del sistema se ha deteriorado de forma acelerada, pues las deudas del sector salud superan los 32,9 billones de pesos (unos 89 millones de dólares), afectando a hospitales, clínicas y a la industria farmacéutica.

El documento de la Acehr señaló que, pese a alertas de la "Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de pacientes, gremios médicos y centros de análisis técnico", el Estado no adoptó las medidas oportunas ni proporcionales para evitar el agravamiento del colapso.

Las organizaciones firmantes pidieron además el apoyo de la comunidad internacional y advirtieron que la falta de atención médica oportuna podría causar daños irreversibles o la muerte de pacientes que dependen de tratamientos continuos para sobrevivir.