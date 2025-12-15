Expulsan de Paraguay a Brasil al presunto líder de la banda Primer Comando Catarinense

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, comisario Luis López, dijo, en declaraciones a la Radio Ñandutí, que Maykon de Souza, alias Maykon Gordo, fue "expulsado y entregado" la noche local del domingo a la Policía Federal de Brasil para que "rinda cuentas ante la Justicia del vecino país".

López refirió que De Souza es "una persona bastante peligrosa" y es considerado presunto líder del Primer Comando Catarinense, una banda acusada por las autoridades de tráfico de drogas y armas en Brasil.

El jefe policial dijo que De Souza ingresó a Paraguay presuntamente "en 2020 más o menos" con "documentos falsos", aprovechando la pandemia de la covid-19.

Alias Maykon Gordo fue capturado el domingo en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, en medio de un operativo que devino en un tiroteo y posteriormente fue trasladado a la capital paraguaya, Asunción, bajo fuertes medidas de seguridad.

Tras la detención, López indicó el domingo en el canal local C9N que De Souza era buscado "afanosamente" por la Policía de Brasil, donde enfrenta una pena de hasta 40 años tras ser señalado como presunto responsable del asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad y de tráfico de drogas.

El comisario destacó entonces que al detenido se le incautó un documento de identidad brasileño falso, con el que pudo gestionar una cédula paraguaya por vías irregulares.

De Souza, en declaraciones a C9N, reconoció el domingo haber residido en Paraguay con un documento brasileño falso por ser "un forajido", pero negó estar vinculado con bandas criminales o ser responsable de asesinatos.