Familia de director de medio detenido en Venezuela pide a la Justicia conocer su paradero

En una nota de prensa, los familiares detallaron que, a las 15:43 hora local (19:43 GMT) de este lunes, una representación legal introdujo el recurso -que solicita que un detenido sea presentado ante tribunales- ante lo que denuncia como la "desaparición" de Evans y para exigir su liberación.

Desde el Palacio de Justicia de Caracas, Martha Cambero, esposa del politólogo, exigió a los organismos de seguridad responder por la "desaparición" de Evans, quien acudió a una "entrevista" el sábado tras ser convocado por agentes del Sebin que fueron hasta su casa.

El domingo, la familia señaló que Evans como "demócrata y fiel creyente de los derechos humanos" no tuvo más opción que actuar de forma pacífica y ser llevado así por, dijo, "estos supuestos funcionarios a esta supuesta entrevista".

Evans denunció, a través de una transmisión en vivo en X, que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una "entrevista", a la que dijo que acudiría voluntariamente.

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) señaló que antes hubo "algunas advertencias" sobre este llamado, pero sostuvo que no tiene nada que temer.

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de "instigación al odio".

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans es un politólogo que apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez.