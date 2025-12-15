Federación Internacional de Cruz Roja reduce un 10,5 % sus necesidades financieras en 2026

En un comunicado, la FICR estimó unos fondos necesarios para 2026 por valor de 3.400 millones de francos suizos (3.640 millones de euros), frente a los 3.800 millones (4.070 millones de euros) que había solicitado para 2025.

Con el Plan Global para 2026, la FICR destacó las "prioridades operacionales" para un año en el que las necesidades humanitarias alcanzarán "niveles sin precedentes" mientras su financiación "continúa reduciéndose".

Para migraciones y desplazamientos, la federación estimó necesarios 211,5 millones de euros, casi 27 millones más que el año anterior.

Un total de 47,9 millones de euros estarán destinados para las migraciones en la zona de Europa y Asia Central, una cantidad muy superior al año pasado, cuando contaba con 18,6 millones, convirtiéndose en la región que más fondos recibirá con diferencia para esta causa, muy por encima de África, con 18 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente, de los fondos destinados a emergencias heredadas de este año, el conflicto ucraniano se llevará la mayor parte, seguido por la crisis de Oriente Medio, los movimientos de población en Bangladés (país de acogida de cientos de miles de refugiados rohinyás), o la emergencia en el Líbano, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado también fueron esos tres primeros (Ucrania, Oriente Medio y Bangladés) los principales receptores de los fondos para emergencias, pero con una cantidad algo superior.

Así, la financiación requerida para emergencias se reduce hasta los 1.262,2 millones de euros, aunque dentro de esa cantidad aumenta la prevista para posibles nuevas emergencias hasta los 267,9 millones.

Sin embargo, en el resto de áreas la FICR ha reducido su previsión de fondos, recortando casi a la mitad los fondos totales para África, de 346,1 millones de euros a 212,4, y reduciendo a un tercio los fondos globales, de 186,1 millones de euros a 72,9 millones.

Aun así, la población de África sigue siendo la principal receptora de la acción humanitaria de la FICR, con un 59,5 % del total de las personas atendidas.

Con el plan de 2026, la FICR espera llegar a 238 millones de personas.

En América, estas pasarán a representar del 7,3 % al 2 % del total de población atendida por la FICR.

Para 2026, la FICR ha optado por descentralizar las funciones de su sede y de las oficinas regionales "hacia una red más distributiva, para adaptarse "a los cambios constantes", según destacó en el informe.