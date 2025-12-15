Fiscalía alemana presenta cargos contra diputado ultraderechista por saludo hitleriano

Según informó la Fiscalía, los supuestos hechos se produjeron en junio de 2023 en la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, que ese día celebraba una sesión plenaria.

El acusado es un diputado de 60 años, al que los medios de comunicación identificaron como Matthias Moosdorf, elegido por la circunscripción sajona de Zwickau, quien saludó supuestamente a un compañero de filas dando un taconazo de estilo militar y realizando el saludo hitleriano, como se suele denominar en Alemania al saludo romano empleado por los nazis.

"Debía ser consciente al realizar el saludo del prohibido Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de que podía ser observado por terceras personas que se encontraban en la zona de entrada", señaló la Fiscalía.

La inmunidad parlamentaria de Moosdorf -que también está implicado en otra controversia por haber viajado a Rusia sin que lo autorizara su partido- fue levantada en octubre de este año.

Ahora, el tribunal del distrito berlinés de Tiergarten deberá decidir si admite la acusación y abre un proceso contra él; si es condenado, el diputado se enfrenta a una multa o a una pena de prisión de hasta tres años.

No se trataría de la primera condena contra un miembro de AfD por el uso de signos anticonstitucionales; así, por ejemplo, el líder del ala más radical del partido, Björn Höcke, fue sentenciado al pago de una multa por usar el eslogan nazi 'Todo por Alemania' en un mítin.