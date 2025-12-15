Francia abre una investigación sobre el atentando en Australia en el que murió un francés

Esta investigación paralela, en colaboración con las autoridades australianas, se ha abierto por "asesinato en relación con una organización terrorista" e "intento de asesinato en relación con una organización terrorista", precisó la PNAT en un comunicado.

Se encargan de esta investigación en Francia la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y a la Subdirección Antiterrorista (SDAT).

"El objetivo principal de esta investigación es permitir que las víctimas y sus familiares residentes en Francia accedan a información sobre el progreso de las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales francesas y australianas y, en segundo lugar, brindar apoyo, asistencia o asesoramiento técnico a las autoridades judiciales australianas", según el comunicado.

La apertura de la investigación facilita igualmente el acceso a servicios de apoyo para las víctimas y sus familiares.

La víctima francesa en el atentado es Dan Elkayam, un ingeniero informático de 27 años que llevaba poco más de uno viviendo en Australia, donde había sido contratado en una empresa local.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó la víspera sus condolencias a Australia por ese atentado "terrorista antisemita" perpetrado contra la comunidad judía en la festividad de Janucá y afirmó que Francia "seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, donde quiera que ataque".

Francia ha decidió reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos "ante la persistente amenaza terrorista".

"Le solicito que refuerce la presencia de las fuerzas de seguridad interior en torno a los lugares de culto judíos, en particular durante las celebraciones del 14 al 22 de diciembre", escribió el ministro francés del Interior, Laurent Nunez, en una directiva enviada a los prefectos y de la que informó este domingo el diario Le Parisien.