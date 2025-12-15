Francia intenta apagar la mecha de la revuelta agrícola por dermatosis bovina y Mercosur

Genevard viajó a Toulouse coincidiendo con el inicio de la vacunación de entre seiscientos mil y un millón de animales para trazar "un camino de esperanza" para los ganaderos, que multiplican sus protestas desde hace días contra el sacrificio del ganado en las granjas donde se detectan casos positivos y han llevado a cabo cortes de carreteras y autopistas en el suroeste de Francia.

Pese a que la ministra se mostró abierta a estudiar las propuestas alternativas al sacrificio planteadas por algunos sindicatos, se mostró firme en mantener los protocolos actuales para luchar contra la enfermedad, ya que dieron sus frutos recientemente en Saboya, en el este de Francia, donde se logró controlar el virus.

"Tenemos que dar la esperanza de que vamos a vencer a la enfermedad y podemos hacerlo, como otros países lo han hecho y lo está haciendo España en este momento", dijo Genevard a la televisión BMFTV, al insistir en los tres pilares de la normativa comunitaria: sacrificios, vacunación y evitar desplazamientos de ganado.

La ministra se mantuvo firme al defender que "para evitar que esta enfermedad destruya a todo el rebaño, ha que combatirla con la máxima energía y eficacia", con un protocolo que definió como "sólido, eficaz y que protege" y que permite tener la situación "bajo control".

El sindicato FNSEA, mayoritario, sí apoya esta estrategia.

"Gracias a los sacrificios realizados hasta la fecha, que representaron el 0,02 % del rebaño francés, hemos protegido a casi toda la cabaña", afirmó, pero reconoció que para los afectados es "una tragedia".

Confinar el rebaño, como piden algunos sindicatos agrarios, no le parece factible porque "no se puede confinar a las moscas" que transmiten la enfermedad, al tiempo que insistió reiteradamente la consigna de evitar los desplazamientos de ganado.

"Para algunos, esto no se respeta", pero "un solo incumplimiento de las instrucciones supone un riesgo inmenso para todos", aseguró, añadiendo que "los controles están aumentando" y que "las sanciones serán severas".

Pero la visita de la ministra a la región de Occitania para reunirse con agricultores, lanzar una campaña de vacunación del ganado que se extenderá también a las Landas y a los Pirineos Atlánticos y para presidir una reunión de crisis, no parece que calme los ánimos de sindicatos como la Coordinación Rural o la Confederación de Campesinos.

Esas organizaciones son las más combativas contra el sacrificio sistemático, especialmente de las razas raras, y piden la vacunación general, algo que rechazan las autoridades y la industria cárnica porque amenazaría las exportaciones francesas.

Para dejar claro que el presidente francés se toma muy en serio esta protesta, el Palacio del Elíseo anunció que Emmanuel Macron sigue de cerca la situación de los agricultores y "los apoya con la misma intensidad que siempre".

El mismo mensaje salió de Matignon (sede del Gobierno), donde el primer ministro, Sébastien Lecornu, lanzó agua a última hora del domingo al fuego del pacto comercial UE-Mercosur, que estaba previsto para firmarse el día 20 en Brasil, pero que pidió que se aplace para obtener garantías para proteger a la agricultura europea.

Los agricultores europeos, contrarios a la medida, han anunciado una gran manifestación en Bruselas el jueves 18 de diciembre, donde se celebrará una cumbre europea.

Mientras tanto, el tráfico continúa con importantes interrupciones en el suroeste, donde los camiones procedentes de España deben dar la vuelta en la A63 cerca de Biriatou.

Desde el viernes 12 de diciembre, debido a la presencia de manifestantes y escombros en la carretera, el tráfico se ha visto interrumpido con varios cierres de autopistas.

La autopista A64 entre Toulouse y Bayona permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos, al igual que el ramal de acceso a la autopista A645 y en el tramo norte de la A64, en dirección a Toulouse.

En la A63 en dirección a Burdeos, las autoridades locales han implementado medidas de gestión del tráfico para vehículos pesados, incluyendo un cambio de sentido obligatorio en el peaje de Biriatou y zonas de aparcamiento designadas entre Saint-Geours-de-Maremne y Burdeos.

También se están produciendo cortes en la A9, en el intercambiador de Vendargues (salida 29), y en la A89 en el peaje de Thenon, así como cerca de Périgueux, según Vinci Autopistas, que recomienda comprobar el estado del tráfico antes de viajar por el suroeste de Francia.