FSB detiene a diez rusos por sabotajes cometidos bajo presión de estafadores

"En el marco de causas penales incoadas por atentado terrorista, sabotaje e intento de sabotaje en las regiones de Komi, Astracán, Volgogrado, Vólogda y Krasnodar fueron detenidos diez ciudadanos", señaló la entidad en su portal oficial.

El FSB señaló que los detenidos están implicados en el incendio de automóviles de las fuerzas del orden e "injerencias ilegales en el funcionamiento de instalaciones energéticas y del transporte".

Según las autoridades, durante los interrogatorios los detenidos explicaron que bajo la influencia de los estafadores telefónicos solicitaron créditos y transfirieron el dinero recibido a "cuentas seguras" que resultaron ficticias por un valor de entre 300.000 rublos (3.700 dólares)I y 1,6 millones de rublos (más de 20.000 dólares).

Posteriormente les llamaron falsos agentes del orden quienes les acusaron de participar en el financiamiento del Ejército ucraniano y les convencieron de cometer delitos "con la excusa de comprobar la seguridad de los objetivos" atacados para eludir el procesamiento penal.

"Por la comisión de dichos delitos los implicados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel", indicó el FSB.

El número de estafas telefónicas en Rusia se ha disparado en los últimos años, según datos de Interior solo en 2024 más de 448.000 rusos fueron víctimas de fraude en línea, con daños que ascendieron a los 200.000 millones de rublos (unos 2.000 millones de dólares).

Esto obligó a las autoridades rusas a habilitar la posibilidad del 'autobloqueo' de solicitudes de créditos en el portal de trámites digitales Gosuslugui, una opción a la que ya se han acogido varios millones de rusos.