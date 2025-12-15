Gobierno de Bolivia calcula un daño de 2.595 millones de dólares en empresas "inviables"

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, mencionó que "el costo total de la corrupción" es de 1.463 millones de dólares que se destinaron a empresas "inviables", la mayoría conformadas en la gestión de Morales (2006-2019), y otros 1.132 millones para la construcción de plantas para la sustitución de importaciones impulsada por Arce (2020-2025).

"Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables", por lo que es preciso "hacer una investigación y una auditoría" para establecer responsabilidades, afirmó.

Según Lupo, entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas con una inversión de 7.550 millones de dólares, pero que "solamente se ha recuperado el 18 %" de ese monto en estos años y el resto es dinero que no se podrá recobrar.

También mencionó que el 28 % de esos créditos que salieron de las RIN "fueron para crear 14 empresas inviables", que se transformaron en un "instrumento de corrupción", de las que cuatro cerraron y cinco están en "quiebra técnica".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las entidades observadas están dos de producción de alimentos, una cementera, una azucarera, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), entre otras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro mencionó que de las 67 empresas, nueve existían antes de 2006, 45 se crearon como "nuevas" y 22 se instituyeron como subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Otra parte de la afectación económica presumiblemente corresponde a las plantas industriales que impulsó Luis Arce, a través de su política de "industrialización con sustitución de importaciones", agregó.

Dentro de esa política, se planificó la construcción de 174 plantas con una inversión de 3.164 millones de dólares, de las que 40 fueron entregadas, 134 están en construcción, 19 están en funcionamiento, 41 se encuentran en una situación "no ejecutable" y 60 son "inviables", aseguró Lupo.

Dichas plantas corresponden a proyectos de biocombustibles, manufactura, fertilizantes, agroinsumos, farmacéutica, litio, minería, alimentos y química básica, mismas que "el sector privado puede realizar", añadió.

Lupo indicó que el "desfalco" es mayor a los 7.750 millones de dólares, o incluso de "casi el doble", si se incluyen recursos adicionales obtenidos de créditos internacionales, no cuantificados en las RIN.

"¿Qué vamos a hacer? Lo primero es cerrar el grifo y auditar cada centavo que se ha gastado; para esto es necesaria una reingeniería fiscal, parar el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas y garantizar la viabilidad fiscal", mencionó el ministro.

El informe del presunto daño económico en las empresas y plantas industriales estatales coincidió esta jornada con la presentación de la 'Comisión de la Verdad', que investigará la supuesta corrupción en el campo de los hidrocarburos durante los Gobiernos de Morales y Arce.

Morales permanece desde octubre de 2024 en su bastión sindical en el centro del país para evitar la ejecución de una orden de captura en un caso de supuesta trata agravada de personas, por una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo cuando era presidente.

Mientras que Arce cumple desde el viernes prisión preventiva por cinco meses, a raíz de presuntas irregularidades en un fondo de proyectos indígenas cuando era ministro de Economía de Morales.