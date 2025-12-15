Gobierno dice que trabajará "arduamente" para reducir cultivos de hoja de coca en Bolivia

"Si bien estos antecedentes no son alentadores, debo manifestar que nosotros, por instrucción del presidente (Rodrigo) Paz Pereira, vamos a trabajar arduamente para tratar de reducir los cultivos de coca", sostuvo el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Oviedo participó, junto al canciller boliviano, Fernando Aramayo, en la presentación del 'Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024' en Bolivia elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) con financiación de la Unión Europea (UE).

Según ese estudio, los cultivos de hoja de coca se incrementaron un 10 %, al pasar de 31.000 hectáreas en 2023 a 34.000 hectáreas en 2024.

Al presentar el informe, la representante de la Unodc en Bolivia, la colombiana Mónica Mendoza, recordó que la superficie autorizada para estas plantaciones en Bolivia es de 22.000 hectáreas, por lo que "el excedente entre la cifra autorizada y la reportada alcanza las 12.000 hectáreas".

El ministro Oviedo consideró que estos "datos demuestran con claridad la permisividad que hubo en el pasado inmediato sobre este tema de la erradicación de los cultivos de coca".

La autoridad boliviana destacó el informe como un "aporte" que orientará y que "esquematiza la política de erradicación de las plantaciones excedentarias" de hoja de coca "que se desvían al narcotráfico".

"Esto nos pone en el mapa de qué es lo que debemos hacer para los próximos años", agregó.

Al margen de la destrucción de las plantaciones ilegales, Oviedo consideró importante definir cómo enfrentar la problemática "de manera integral" y abordar también otras áreas, como la lucha antidrogas o el fortalecimiento del sistema judicial.

El canciller Aramayo valoró que la información proporcionada por la Unodc "son elementos sustantivos" para tener "una mirada mucho más completa y compleja sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de lucha contra el crimen organizado".

Rodrigo Paz tomó juramento como presidente de Bolivia el pasado 8 de noviembre.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución, vigente desde 2009, por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

En 2017, en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), se promulgó una ley que amplió la superficie legal en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas.

En 2013, Bolivia se volvió a adherir a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir dentro de su territorio el acullico o masticado de la hoja de coca, una costumbre que se extendió desde las zonas rurales a las ciudades en los últimos años.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025) buscó que el arbusto salga de la lista de estupefacientes, para lo que pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una "revisión crítica" de sus propiedades medicinales.

A principios de mes, se conoció que la OMS decidió mantener la hoja de coca en la Lista I de la Convención contra las drogas, al concluir que su fácil conversión en cocaína y el gran aumento de la producción mundial de esa droga suponen un riesgo para la salud pública.