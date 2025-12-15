Gobierno luso ve con "tranquilidad" fallo del Constitucional sobre la ley de nacionalidad

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento tras conocerse el fallo, el vicepresidente de la bancada del PSD, António Rodrigues, consideró que el alto tribunal "ha hecho viables cuestiones esenciales y estructurales" de la nueva norma.

"Lo que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional no impide que tengamos una ley de nacionalidad, es importante tener en cuenta que la ley de nacionalidad abarca decenas de cuestiones, y no solo las cuatro que ha señalado", continuó el diputado del partido del primer ministro, Luís Montenegro.

Rodrigues indicó que el camino a seguir por el Gobierno ahora será similar al que ya siguieron cuando se declararon inconstitucionales algunos artículos de la ley de extranjería en el pasado mes de agosto, y que acabó siendo promulgada por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, tras algunos cambios.

"No hemos visto ni revisado la decisión del Tribunal Constitucional, que aún no se ha hecho pública, no podemos pronunciarnos sobre la ruta a seguir y vamos a esperar a que esos documentos estén disponibles para decidir cuál es el camino que vamos a seguir", agregó el diputado.

Los magistrados se pronunciaron tras una solicitud presentada por el Partido Socialista (PS) para que revisara varios artículos del texto después de que recibiera el visto bueno de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

Esta ley, viabilizada gracias al acuerdo entre los dos socios del Gobierno, el conservador PSD y el democristiano CDS-PP, y el ultraderechista Chega, además del apoyo de Iniciativa Liberal y del regionalista JPP, dificulta la obtención del pasaporte luso.

Entre otros, incluye nuevos requisitos para lograr la ciudadanía, además de dejar de otorgarla automáticamente a los hijos de migrantes nacidos en el país.

Entre los artículos que este lunes declaró inconstitucionales el alto tribunal está el que busca impedir el acceso a la ciudadanía portuguesa a quien haya sido condenado por un delito a dos o más años de prisión en el país ibérico, al considerar que se pone en riesgo el vínculo de integración en la comunidad lusa.

Otros son el punto que establece que la consolidación de la nacionalidad no debe operar en situaciones de "fraude manifiesto" y el que señala que la concesión de la ciudadanía queda pendiente de la fecha de entrada en vigor de los cambios en la legislación para comprobar que se cumplen con los requisitos.