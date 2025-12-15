Grecia afronta su tercera semana de bloqueos agrícolas y el Gobierno se abre a negociar

"Nuestro objetivo es dar lo más que podamos a todos los ciudadanos. También a los agricultores y ganaderos, y no solo a los que participan en los bloqueos", señaló este lunes en rueda de prensa un portavoz del Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.

El portavoz añadió que entre las demandas de los agricultores se encuentran algunas que son "razonables", pero también otras que son "completamente maximalistas" o no se pueden adoptar porque contravienen las normas de la Unión Europea (UE).

Los agricultores y ganaderos mantienen bloqueada desde hace tres semanas la autopista E65 y otras vías que conectan el sur y el norte del país para exigir el pago de subsidios atrasados, gestionados por la agencia estatal OPEKEPE, ahora envuelta en un escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la UE.

También piden la imposición de precios mínimos garantizados para que la venta de sus productos pueda cubrir los costes de producción, además de la eliminación de una serie de impuestos que gravan el diésel.

Especialmente, los ganaderos piden ayudas e indemnizaciones por las repercusiones que ha tenido un brote de viruela ovina y caprina que desde agosto de 2024 ha llevado al sacrificio de más de 430.000 animales.

Los primeros bloqueos empezaron en Grecia central, pero después se expandieron a todo el país y algunos días afectaron también al transporte aéreo (el pasado lunes los agricultores de la isla de Creta ocuparon durante varias horas los aeropuertos de Heraclión y La Canea) y el marítimo, con el bloqueo simbólico de puertos.

Actualmente campesinos del norte del país siguen bloqueando cinco cruces en las fronteras con Turquía, Bulgaria, y Macedonia del Norte, en algunos de los cuales se han formado colas de varios kilómetros de camiones que no pueden ni entrar ni salir de Grecia, informó este lunes la emisora SKAI.

Ante la intensificación de las movilizaciones tan solo unos días antes del inicio de las vacaciones navideñas, cuando la mayoría de griegos se desplaza hacia sus pueblos o ciudades de origen para reunirse con sus allegados, Mitsotakis pidió a los agricultores a enviar este lunes una "delegación" a su oficina para dialogar con el fin de encontrar una solución.

No obstante, los líderes sindicales de los campesinos rechazaron la invitación, si bien enviaron al líder conservador una lista con sus demandas, entre las que se incluye "la devolución y el reparto del dinero robado a los verdaderos beneficiarios" y "depurar responsabilidades penales y políticas" por el escándalo de OPEKEPE.

La semana pasada las autoridades griegas detuvieron en la isla griega de Creta a 16 personas que presuntamente habrían recibido ilegalmente subsidios agrícolas por un total de 1,7 millones de euros entre 2019 y 2025.

Quince de los detenidos fueron trasladados a Atenas este fin de semana, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía Europea (EPPO), que les imputó por los delitos graves de formación y pertenencia en una organización criminal, blanqueo de capitales, y fraude contra los intereses financieros de la UE y del Estado griego.

En octubre, EPPO había imputado por los mismos delitos a otras 37 personas que presuntamente habían embolsado ilegalmente entre cinco y diez millones de euros en subsidios repartidos por OPEKEPE entre 2018 y 2022.