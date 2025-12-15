Inundaciones dejan al menos 37 muertos en el suroeste de Marruecos

Las fuertes precipitaciones, concentradas en apenas una hora el domingo, causaron crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en la medina (casco antiguo) de la ciudad, agravadas por la estrechez de las callejuelas y la fragilidad de las construcciones.

En el último recuento provisional, las autoridades confirmaron 37 muertos, mientras 14 heridos reciben tratamiento en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos en cuidados intensivos, mientras que las operaciones de búsqueda continúan ante la posibilidad de encontrar más víctimas arrastradas por las aguas.

Asimismo, las autoridades locales subrayaron en un comunicado la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", ante las fuertes variaciones climáticas que sufre el país.

La ciudad de Safi se ubica en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, y cuenta con más de 300.000 habitantes.

Imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran calles convertidas en ríos caudalosos, con el nivel del agua alcanzando techos de viviendas y comercios en algunos puntos, y vehículos flotando o siendo arrastrados.

"Cuando empezó a subir el nivel del agua, evacuamos el riad (hotel tradicional), y ahora no podemos acceder para evaluar los daños por el agua y el barro", declaró a EFE la responsable de un establecimiento hotelero en la calle Al Qaus, en el interior de la medina.

Vídeos grabados por residentes captaron el rescate milagroso de una mujer atrapada en la zona histórica de Bab Chaaba, donde el agua alcanzó cerca de dos metros de altura, gracias a una cuerda lanzada por vecinos.

Las corrientes sorprendieron a vendedores ambulantes que exhibían sus mercancías en esa zona baja, entrada a la ciudad antigua, arrastrando a muchos hacia el Atlántico, según relató a EFE el periodista local Sami Benslimane.

En calles adyacentes, algunos comerciantes cerraron sus locales para refugiarse en el interior, pero el rápido aumento del agua los atrapó, causando la muerte por ahogamiento de varios de ellos, lamentó el reportero.

Las precipitaciones comenzaron el sábado por la tarde en la provincia de Safi y no cesaron hasta este lunes, pero la intensidad se concentró el domingo, provocando el desbordamiento del río Chaaba.

Desde que el nivel del agua comenzó a descender, las autoridades locales han desplegado varias excavadoras, junto con equipos de Protección Civil, para buscar posibles muertos, retirar escombros y lodos, remover los vehículos arrastrados por la corriente y despejar las calles bloqueadas.

La Fiscalía de la Corte de Apelación de Safi anunció este lunes la apertura de una investigación judicial, a cargo de la Policía Judicial, para determinar las "causas reales" y las "circunstancias" del elevado número de víctimas en estas inundaciones.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación en Safi informó de que se decidió suspender las clases en la provincia debido a las adversas condiciones meteorológicas.

La Dirección General de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo.

Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.