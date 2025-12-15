La Bolsa de Londres sube 1,06 % ante la expectativa de un recorte de tipos en Reino Unido

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 102,28 puntos, hasta 9.751,31, mientras que el secundario, el FTSE 250 —que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas—, ascendió un 0,79 %, hasta 22.049,16 puntos.

El mercado está pendiente de la decisión que adoptará este jueves el Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, que se prevé que recorte desde el actual 4 % con el objetivo de impulsar la economía.

Entre los ganadores de la jornada destacaron la compañía de telefonía Airtel Africa, que subió un 3,97 %, y la minera chilena Antofagasta, que avanzó un 3,68 %.

En el sector financiero, el banco NatWest subió un 2,97 %, mientras que las aseguradoras Prudential y Hiscox ganaron un 3,17 % y un 2,97 %, respectivamente.

Perdieron terreno, en cambio, la minera mexicana Fresnillo, especializada en plata, que bajó un 1,65 %; la agencia inmobiliaria digital Rightmove, que descendió un 1,24 %, y Hikma Pharmaceuticals, que cerró con un 0,86 % menos.