La bolsa de Santiago abre con un alza del 0,9 % tras arrolladora victoria de Kast en Chile

A los pocos minutos de iniciar sus operaciones, el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), que mide las variaciones de precios de las cuarenta sociedades con mayor presencia bursátil en el país, superó los 10.494 puntos, lo que fue interpretado por los expertos como una muy buena acogida de la victoria de Kast.

Las acciones de Santander (2 %), Copec (2 %) y SMQ-B (1,8 %) fueron las que más crecieron al inicio de la jornada.

Con el 58,1 % de los sufragios, el exdiputado ultracatólico se impuso a su rival, la izquierdista Jeannette Jara, por más de 16 puntos, y ganó en las 16 regiones del país con la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia.

La holgada ventaja que logró Kast estuvo en línea con lo que el mercado esperaba tras los resultados de la primera vuelta y de lo que pronosticaban las encuestas. Aunque el ultraderechista quedó en segundo lugar en los comicios de noviembre, el respaldo inmediato e incondicional de la derecha tradicional de Evelyn Matthei y la extrema derecha radical de Johannes Kaiser le daban más del 50 % de los apoyos.

Kast ha propuesto varias medidas que son vistas con muy buenos ojos por inversores y empresarios como una reducción del 27 % al 23 % de la tasa del impuesto corporativo y un megarrecorte del gasto fiscal de 6.000 millones de dólares durante los 18 primeros meses de su administración que ha evitado explicar cómo concretará.

El IPSA cerró el viernes en históricos 10.400 puntos, marcó un nuevo récord de este año y clasificó entre los diez primeros índices bursátiles con mejor retorno total en dólares del período.

La gran incógnita ahora es el tipo de gobierno que formará el presidente electo y si se dejará llevar por sus huestes más radicales o buscará acercarse a la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos para crear consensos en un Parlamento sin mayorías.