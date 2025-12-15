La bolsa de São Paulo sube un 1,07 %, impulsada por Vale y Petrobras

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 162.481 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,23 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,42 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el ámbito local, la divulgación de datos que indican una desaceleración de la actividad económica (que se conoció este lunes que retrocedió un 0,2 % en octubre frente a septiembre) refuerza la expectativa en el mercado de que el Banco Central pueda recortar la tasa de interés, que se encuentran en el 15 % anual, en las próximas reuniones.

Asimismo, rige un clima de expectativa ante los datos de empleo e inflación de noviembre en Estados Unidos, que se conocerán esta semana y podrían reforzar la tesis de una nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en ese país.

Los papeles de Braskem, la sexta mayor petroquímica del mundo, cerraron con una caída del 2,72 %, luego del anuncio de que su controladora, Novonor, venderá la mayoría de sus acciones al fondo de inversiones IG4.

La noticia, divulgada antes de la apertura de la bolsa, hizo que las acciones de la empresa despeguen por encima del 5 % aunque no consiguieron mantener el rumbo positivo a lo largo de la sesión.

Entre las acciones más negociadas en la plaza paulista, figuraron las preferenciales de la aerolínea Azul, con una baja del 20,75 %, y las de Gol, que cerraron en verde, un 1,21 % arriba.

Las acciones que registraron las mayores ganancias durante la jornada fueron las preferenciales y ordinarias de la empresa de tecnología médica Baumer, un 18,81 % y 16,71 %, respectivamente.

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los de la constructora Trisul (-23,21 %), que encabezó el podio, escoltadas por las acciones de Azul.

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 23.678 millones de reales (unos 4.373 millones de dólares o 3.722 millones de euros) en más de 3,9 millones de operaciones financieras.