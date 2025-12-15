La Bolsa española consigue un nuevo máximo histórico por encima de 17.000 puntos

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ganó 187 puntos, ese 1,11 %, hasta 17.041,4 puntos (un poco antes del cierre también marcó el récord intradía en 17.066,5 puntos). En el año acumula una subida del 46,97 %.
De los grandes valores destacó la subida del 2,5 % de Banco Santander (cuarta mayor del IBEX), el grupo financiero BBVA ganó el 1,85 % y la eléctrica Iberdrola el 1,29 %.
Bajaron Telefónica (el 2,18 %), el gigante textil Inditex el 2,08 % y la petrolera Repsol el 0,69 %, que ocuparon los tres primeros puestos por pérdidas de las cinco compañías del IBEX que cayeron.
La Bolsa española, apoyada por la banca, que subió de media el 2,25 %, volvía a registrar un nuevo máximo histórico mientras Wall Street subía el 0,03 %. El barril de petróleo Brent perdía el 0,71 %, hasta 60,41 dólares.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy