La Casa Blanca le reclama a Netanyahu por matar a comandante de Hamás en Gaza, según Axios

Según explicaron dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, el mensaje hecho llegar a Netanyahu fue "inequívoco en cuanto a que Israel había violado el alto el fuego", relata el medio.

"No le permitiremos que arruine la reputación del presidente Trump después de que negoció el acuerdo en Gaza", dijo uno de ellos.

Un funcionario israelí confirmó el descontento de la Casa Blanca, pero afirmó que el mensaje fue más moderado al señalar que "ciertos países árabes" lo consideran una violación al alto el fuego.

Un ataque de dron israelí asesinó a Saad, considerado uno de los artífices de los atentados del 7 de octubre de 2023, a pesar del alto el fuego en la Franja, en vigor desde el pasado 10 de octubre, pero que Israel viola casi a diario con ataques y disparos contra quienes considera que se acercan demasiado a sus tropas.

Cuestionado por el presunto enfado de la Casa Blanca con Netanyahu, Trump afirmó que tiene una "muy buena" relación con el primer ministro israelí.

"Israel y yo nos llevamos muy bien. Mi relación con Bibi Netanyahu es muy buena. (...) Tenemos una muy buena relación con Israel, de hecho tenemos una muy buena relación con casi todo el mundo en Oriente Medio", respondió Trump, quien espera recibir el 29 de enero al primer ministro en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Según Axios, existen crecientes tensiones entre la Administración de Trump y el Gobierno de Netanyahu en torno a la segunda fase del acuerdo de paz, que requiere una retirada de las tropas israelíes, la formación de un gobierno tecnocrático para Gaza sin presencia de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización que ayude a desmilitarizar la Franja.

Trump aseguró este lunes que 59 países se han comprometido con la fuerzas de estabilización y afirmó que la cantidad de soldados será definida por él.

"Cada vez más países se suman. Ya están allí, pero enviarán cualquier cantidad de tropas que yo les pida. Quieren la paz. Tenemos más de 59 países", dijo.