La Cinemateca francesa dedica un ciclo retrospectivo al catalán José Luis Guerín

Esta cinta -que ganó el Premio Especial del Jurado del último Festival de San Sebastián- es precisamente la elegida para abrir esta noche en 'avant-première' la retrospectiva, en el histórico cine parisino Saint-André des Arts, con presencia del propio Guerín para comentar la obra.

Empezar por el final de la carrera del director nacido en Barcelona en 1960, ganador de un Goya por 'En construcción' (2001), contraviene el orden cronológico que suele caracterizar a esta clase de ciclos, pero no deja de ser apropiado porque el filme "recoge muchas de las constantes" de su cine, según explicó a EFE Marién Gómez, encargada de actividades culturales de la Cinemateca.

"Es bonito empezar por lo último que ha hecho y luego, poco a poco, ir desglosando", opinó esta experta en cine, también catalana.

El ciclo se extenderá hasta el 22 de diciembre y el resto de largometrajes sí se irán viendo por orden de aparición, empezando por 'Los motivos de Berta', de 1984, y hasta 'La academia de las musas', estrenada en 2015.

También se podrán ver sus cortometrajes el 20 de diciembre, justo antes de la proyección de la laureada 'En construcción', que trata sobre la transformación de un emblemático barrio popular de Barcelona.

El propio Guerín acompañará varias de las proyecciones y ofrecerá una clase magistral el próximo viernes.

En Francia, el realizador catalán cuenta, a juicio de la Cinemateca, con un público fiel, aunque al igual que ocurre en España no se trate de una figura de los grandes circuitos comerciales.

Es alguien que, en palabras de Marién Gómez, consigue "crear fábulas cinematográficas" cuya principal característica es el borrado de las fronteras entre lo ficcional y lo real.

"Para mí, lo más mágico que tiene es la manera en que baila o juega entre la realidad y la ficción, de una manera absolutamente fascinante y sabiéndote llevar por donde él quiere, sin dejar de contarte una historia", afirmó la encargada de actividades culturales de la Cinemateca.

Perteneciente a una nueva ola del cine catalán que marcó a toda una generación de estudiantes de cine (como confiesa la propia Gómez que es su caso), creó además un lenguaje nuevo, muy libre y personal, que tiene la experimentación y el proceso mismo de trabajo en el centro.

Y aunque Guerín ya ha tenido eventos importantes dedicados a su cine en París, como uno que organizó el Centro Pompidou en 2012, desde la Cinemateca aseguran que está muy contento con este homenaje.

"Para muchos cineastas la Cinemateca es un poco el templo del cine", recordó Gómez.

El emplazamiento del ciclo en el cine Saint-André des Arts, en pleno corazón de París, responde al cierre de las salas de la Cinemateca por un mes, por culpa de una plaga de chinches, desde el pasado 28 de noviembre.

Es algo que los organizadores no creen que vaya a deslucir el evento, que se ha logrado mantener a pesar de lo inesperado de la clausura de la sede habitual. Al contrario, además de atraer al público de la Cinemateca, puede servir para sumar nuevos espectadores, según deseó Gómez.