La comunidad musulmana de Australia condena el atentado en Sídney durante un evento judío

En un comunicado, calificaron los hechos de "horribles y totalmente incompatibles con los valores de la sociedad australiana" y subrayaron que estos actos de violencia "no tienen cabida" en el país.

Además, reclamaron que los responsables del ataque terrorista -como lo definieron las autoridades- rindan cuentas y se enfrenten "a todo el peso de la ley".

El tiroteo, el más grave de las últimas tres décadas en Australia, se produjo el domingo por la tarde durante una celebración de Janucá en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, en el este de Sídney.

La popular playa está habitualmente abarrotada de surfistas y viandantes, pero hoy estuvo casi vacía y en silencio, con flores, velas y mensajes de duelo.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue policial y la investigación está en manos del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo. El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró el incidente como terrorismo en la víspera y aseguró que se activaron poderes especiales para evitar nuevas amenazas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón" de Australia y lo calificó de "acto de terrorismo y antisemitismo".

"Este es un momento para que todos los australianos, incluida la comunidad musulmana australiana, nos unamos en compasión y solidaridad, rechazando la violencia en todas sus formas y afirmando nuestro compromiso compartido con la armonía social y la seguridad de todos los australianos", reza el comunicado del ANIC y la comunidad musulmana australiana.

"Reconocemos el dolor, el miedo y la angustia que siente la comunidad y extendemos nuestra sincera compasión y apoyo a todos los que están de duelo", concluye el texto.