15 de diciembre de 2025 - 11:15

La Defensa Civil de Gaza comienza operaciones para recuperar cuerpos bajo los escombros

Jerusalén, 15 dic (EFE).- La Dirección General de Defensa Civil de Gaza anunció este lunes en un comunicado el inicio de operaciones de búsqueda para recuperar cuerpos de personas desaparecidas bajo los escombros de viviendas destruidas en la ciudad de Gaza, en una labor que realizará en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Los equipos de Defensa Civil comenzarán las operaciones de búsqueda bajo los escombros de una vivienda perteneciente a la familia Abu Ramadan, que albergaba a aproximadamente 60 personas desplazadas, entre ellas niños, mujeres y ancianos", especifica el comunicado.

Defensa Civil señaló que continuará las labores "con los recursos disponibles", pero subrayó que carece de maquinaria pesada y que sus equipos operan con herramientas básicas tras la destrucción de gran parte de sus capacidades durante la guerra.

En este sentido, afirmó necesitar al menos 20 excavadoras y 20 bulldozers para poder recuperar los miles de cuerpos que continúan sepultados bajo los restos de edificios destruidos.

El organismo reclamó a la comunidad internacional que presione a Israel para que permita la entrada de maquinaria pesada, para lo que pidió la intervención urgente de la Organización Internacional de Defensa Civil y de los garantes del alto el fuego en Gaza.

Asimismo, instó a las familias de los fallecidos a colaborar en los procesos de su identificación, al advertir de que algunos restos podrían encontrarse en avanzado estado de descomposición o, en otros casos, no ser localizables debido a la magnitud de los explosivos utilizados por el Ejército israelí.

Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al más de 390 los palestinos muertos desde el 10 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Entre ellos hay milicianos y civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se replegaron dentro de Gaza las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo su dominio.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.145 han resultado heridos, según los últimos datos publicados por Sanidad del enclave.