La Defensa Civil de Gaza comienza operaciones para recuperar cuerpos bajo los escombros

"Los equipos de Defensa Civil comenzarán las operaciones de búsqueda bajo los escombros de una vivienda perteneciente a la familia Abu Ramadan, que albergaba a aproximadamente 60 personas desplazadas, entre ellas niños, mujeres y ancianos", especifica el comunicado.

Defensa Civil señaló que continuará las labores "con los recursos disponibles", pero subrayó que carece de maquinaria pesada y que sus equipos operan con herramientas básicas tras la destrucción de gran parte de sus capacidades durante la guerra.

En este sentido, afirmó necesitar al menos 20 excavadoras y 20 bulldozers para poder recuperar los miles de cuerpos que continúan sepultados bajo los restos de edificios destruidos.

El organismo reclamó a la comunidad internacional que presione a Israel para que permita la entrada de maquinaria pesada, para lo que pidió la intervención urgente de la Organización Internacional de Defensa Civil y de los garantes del alto el fuego en Gaza.

Asimismo, instó a las familias de los fallecidos a colaborar en los procesos de su identificación, al advertir de que algunos restos podrían encontrarse en avanzado estado de descomposición o, en otros casos, no ser localizables debido a la magnitud de los explosivos utilizados por el Ejército israelí.

Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al más de 390 los palestinos muertos desde el 10 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Entre ellos hay milicianos y civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se replegaron dentro de Gaza las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo su dominio.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.145 han resultado heridos, según los últimos datos publicados por Sanidad del enclave.