La defensa de Bolsonaro pide de nuevo permiso para una cirugía y la prisión domiciliaria

En una petición dirigida al juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, los abogados sostienen que el estado de salud del líder ultraderechista es "grave, complejo y progresivamente debilitado" y que necesita pasar por el quirófano "de urgencia".

Según el letrado Paulo Cunha Bueno, el ex jefe de Estado (2019-2022), recluido en un cuarto de la sede de la Policía Federal en Brasilia, sufre "dos hernias inguinales" que pueden impedir el correcto funcionamiento del aparato digestivo.

La defensa alega que los resultados de los recientes exámenes a los que se ha sometido su cliente confirman la existencia de las hernias y evidencian la evolución "objetiva" y comprobada" de su delicado cuadro clínico.

El capitán retirado del Ejército, de 70 años, padece desde hace meses crisis de hipo, vómitos y mareos, trastornos que achaca a la puñalada que recibió en la campaña electoral de 2018 por parte de un enfermo mental.

Esos problemas de salud se han visto agravados mientras se definía su futuro jurídico.

El pasado 11 de septiembre, el Supremo lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión por "liderar" un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El 25 de noviembre, una vez agotadas las apelaciones, el alto tribunal ordenó la ejecución de la sentencia.

Desde su ingreso en prisión, la familia ha alertado del frágil estado de salud del dirigente del Partido Liberal (PL), así como sus abogados, que el pasado 9 de diciembre ya solicitaron una primera vez la autorización para que fuera operado.

Sin embargo, De Moraes, antes de dar su visto bueno, ordenó a la Policía analizar si Bolsonaro necesita pasar por el quirófano y, poco después, permitió que se le realizara una ecografía en la comisaría donde está recluido.

Además de pedir el aval para la intervención médica, los abogados pidieron de nuevo al magistrado que conceda a Bolsonaro la prisión domiciliaria con carácter "humanitario" ante sus recurrentes problemas de salud.