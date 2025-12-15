La guerrilla del ELN intimida con su paro armado a varias regiones de Colombia

El ELN anunció el viernes pasado su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, desde el domingo hasta el amanecer del 17 de diciembre, en rechazo a lo que calificó como "la nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo a la emisora Blu Radio que desde el inicio del paro armado las autoridades contabilizan 51 hechos de esa guerrilla en departamentos del norte, oriente y occidente del país, donde el ELN tiene presencia.

De ese total, 38, cerca del 75 %, corresponden a la instalación de banderas y otros símbolos del ELN, lo que el titular de Defensa calificó como "terrorismo mediático".

"Aunque muchos (eventos) buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los hechos más graves figura un atentado con una motocicleta bomba ocurrido en la madrugada de este lunes contra un peaje de La Lizama, en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), que dejó herida a una trabajadora del lugar, así como el asesinato de un conductor de ambulancia en el municipio de Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este último hecho ocurrió en la madrugada del domingo, durante un hostigamiento atribuido al ELN contra un puesto policial. En medio del cruce de disparos, fue alcanzado por las balas el conductor de la ambulancia.

El Ministerio de Salud condenó "enérgicamente" el crimen en un comunicado, al considerar que constituye "una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

En el departamento norteño de La Guajira, el Ejército repelió este lunes un ataque, también atribuido al ELN, contra una estación policial en el municipio de Maicao.

En la víspera, las fuerzas militares neutralizaron al menos tres artefactos explosivos con insignias de la guerrilla, que habían sido colocados en diferentes carreteras de Norte de Santander y del convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país.

Además, en la noche del domingo, el ELN quemó un autobús de transporte público en la carretera entre Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste) y la costa del Caribe.

"Muy grave lo que está pasando en el país. Nos devolvieron a las peores épocas", advirtió en redes sociales el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez.

La guerrilla del ELN, que según la ONG InSight Crime tiene presencia en 19 de los 32 departamentos colombianos, mantiene una postura crítica hacia EE.UU., al que acusa de "acciones intervencionistas" en América Latina, en medio del despliegue militar de ese país en el sur del Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población, imponer el cierre de comercios y lanzar amenazas contra quienes incumplan sus órdenes.

El domingo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la medida y dijo haber ordenado a la fuerza pública "atacar al ELN", guerrilla con la que su Gobierno inició diálogos de paz en noviembre de 2022, pero se suspendieron en agosto de 2024, tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral.