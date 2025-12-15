La inflación en Canadá se mantuvo sin cambios en noviembre en el 2,2 %

EC señaló que, descontada la gasolina, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 2,6 %, por tercer mes consecutivo. Con respecto a octubre, el IPC aumentó un 0,1 %.

Pero los datos también señalan que los precios de la alimentación aumentaron un 4,7 % interanual en noviembre, el mayor incremento desde diciembre de 2023.

Los analistas advirtieron este lunes que el aumento de los precios de la alimentación se mantendrá durante gran parte de 2026 debido a la debilidad del dólar canadiense y los conflictos comerciales.

La semana pasada, el Banco de Canadá decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 2,25 %, en su última decisión de 2025, ante la mejora de la situación económica del país a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El Banco de Canadá explicó que "si la inflación y la actividad económica evolucionan en términos generales conforme a la proyección de octubre, el consejo de gobierno considera que el tipo de interés actual es aproximadamente el adecuado para mantener la inflación cerca del 2 % y ayudar a la economía en este periodo de ajuste estructural".

El banco central canadiense tiene previsto realizar su próximo anuncio sobre tipos el 28 de enero de 2026, y los economistas consideran que la autoridad monetaria del país seguirá manteniendo el indicador sin cambios.