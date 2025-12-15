La jefa del espionaje británico recuerda que "la línea del frente está en todas partes"

En su primer discurso público al frente del MI6 desde su sede en Londres, Metreweli describió un entorno de seguridad marcado por la disrupción tecnológica, el terrorismo y la manipulación de la información, en el que "las reglas del conflicto están siendo reescritas por actores hostiles".

La directiva, conocida internamente con la inicial 'C', advirtió de que el mundo opera hoy "en un espacio entre la paz y la guerra", marcado por amenazas híbridas.

La primera mujer al frente del MI6, que asumió el cargo el 1 de octubre, explicó que el Reino Unido está adaptando su respuesta mediante el uso de tecnologías avanzadas y señaló que "el dominio tecnológico no puede limitarse a los laboratorios, sino (que debe) formar parte de la cultura y la mentalidad de todos los agentes".

"Debemos sentirnos tan cómodos con las líneas de código como con las fuentes humanas, tener la misma soltura con Python como con varios idiomas", afirmó.

Metreweli alertó de que Rusia representa una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" e insistió en que Londres mantendrá "un apoyo duradero" a Ucrania, así como la presión sobre Moscú.

Según la jefa del MI6, "el mundo debe estar preparado para que el enfoque ruso de las relaciones internacionales sea actualmente 'la exportación de la inestabilidad".

La jefa del MI6, de 48 años, dijo no obstante que, si bien la tecnología es central para su trabajo, la capacidad de decisión y juicio humanos sigue siendo clave.

"Lo que nos define no es lo que podemos hacer, sino lo que elegimos hacer", manifestó.

A diferencia del MI6, donde Metreweli hizo historia cuando sustituyó a Richard Moore, el servicio de seguridad interior MI5 ya tuvo dos mujeres al frente: Stella Rimington de 1992 a 1996 y Eliza Manningham-Buller de 2002 a 2007.

La función del MI6, cuya dirección elige el Gobierno y supervisa el Ministerio británico de Exteriores, es recopilar inteligencia en el extranjero para mejorar la seguridad interna.

Antes de convertirse en 'C', inicial simbólica que se remonta a la fundación de la agencia en 1909, Metreweli fue 'Q', como directora de la división tecnológica.

El pasado junio, la prensa reveló que la agente es nieta de un colaborador nazi ucraniano que espió y mató para la Alemania de Hitler.

Una fuente del Ministerio de Exteriores reconoció entonces que su historia y su origen ucraniano "está marcada por el conflicto" y que "solo se comprende parcialmente, como sucede con muchas personas con origen en el este de Europa".

Apuntó que "es precisamente esta complejidad lo que contribuye a su compromiso con la prevención de conflictos y la protección del público británico".