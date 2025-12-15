La madre del periodista Gleizes solicita al presidente de Argelia que sea indultado

Sylvie Godar apeló a la "alta voluntad" del presidente argelino para pedirle "respetuosamente que considere indultar a Christophe, para que pueda recuperar su libertad y a su familia", en una carta fechada el 10 de diciembre.

Paralelamente, el periodista francés presentó un recurso en casación para solicitar un nuevo juicio, según anunciaron sus abogados este domingo.

Un Tribunal de Apelación en Argelia confirmó el 3 de diciembre la condena a siete años de prisión para el periodista francés, condenado en primera instancia a finales de junio por "apología del terrorismo" y encarcelado desde esa fecha.

Christophe Gleizes, especializado en fútbol, acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos, cuando las complicadas relaciones entre París y Argel vuelven a ser muy tensas.

Gleizes fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por "apología del terrorismo", pena que fue confirmada en Apelación.