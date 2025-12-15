La OEI impulsará el sector audiovisual latinoamericano en festival de cine en España

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, suscribieron el acuerdo para fortalecer la cooperación cultural entre ambas instituciones, informó esta institución en un comunicado.

El convenio tiene como objetivo regular las actividades y relaciones necesarias para la realización de programas y proyectos de cooperación de interés mutuo, centradas en el ámbito audiovisual latinoamericano.

En particular, el acuerdo contempla la organización y desarrollo conjunto de actividades de formación, intercambio y divulgación de conocimiento, vinculadas a la cultura digital, la propiedad intelectual, las industrias culturales y creativas y la economía creativa, entre otros ámbitos.

Estas iniciativas se apoyarán en la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, creada en 2020 por la OEI y la Universidad de Alicante y en el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas, lanzado en 2024 y desarrollado por la OEI con el objeto de fortalecer el ecosistema cultural iberoamericano.

El acuerdo se alinea con el propósito de la OEI de contribuir al desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural de sus Estados miembros, apoyando la integración regional, el bienestar de las personas y comunidades, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, según ese organismo.

Asimismo, se inscribe en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana, instrumento político que orienta la acción cultural de la región, con un enfoque basado en los derechos culturales, la diversidad cultural y la diversidad lingüística.