La UE deplora la condena en Hong Kong del empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai

"Este procesamiento tiene motivaciones políticas y es un ejemplo de la erosión de la democracia y las libertades fundamentales en Hong Kong desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. La UE reitera su llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de Jimmy Lai", indicó la UE en un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

La UE indicó que "el éxito histórico de Hong Kong como centro internacional de negocios se basa en el Estado de derecho" y añadió que los juicios por motivos de seguridad nacional, como el iniciado contra Jimmy Lai, "socavan aún más la confianza en el sistema jurídico de Hong Kong".

Y recordó que Apple Daily, el periódico independiente fundado por Jimmy Lai, se vio obligado a cerrar sus operaciones en junio de 2021.

"Unos medios de comunicación libres e independientes son vitales para la resiliencia de las sociedades y para garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos", añadió la UE.

El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes a Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo.

El veredicto, anunciado en medio de una gran expectación mediática, pone fin a un proceso judicial de cinco años, aunque la condena no se conocerá hasta enero próximo.