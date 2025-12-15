"Le toca a Rusia elegir la paz", insiste Macron tras reunión en Berlín sobre la guerra

"Avanzamos unidos hacia una paz sólida y duradera en Ucrania. Los europeos, los ucranianos y los estadounidenses reforzamos nuestra convergencia: apoyo militar, garantías de seguridad sólidas, reconstrucción", manifestó el presidente francés en su cuenta de la red social X.

Macron recalcó que "Ucrania debe seguir siendo soberana" y que Europa debe tener "seguridad", pero sobre todo insistió en que es Rusia la que ahora debe elegir la paz.

En Berlín, una decena de líderes europeos analizaron positivamente este lunes los "avances significativos" para lograr la paz en Ucrania.

Pero también reiteraron la importancia de tener una "fuerza multinacional" europea apoyada por EE.UU. para el país en caso de un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un cese de hostilidades supervisado por Washington.

De la reunión salió una declaración firmada por Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz; las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni; los primeros ministros de Polonia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Completaron las firmas los jefes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

Según estos líderes, hay una "fuerte convergencia entre EE.UU., Ucrania y Europa" para poner fin a la guerra.

En opinión de los líderes europeos, un plan de paz debe incluir un apoyo sostenido y significativo a Kiev para fortalecer sus fuerzas armadas, "que deberían mantenerse en un nivel de tiempos de paz de 800.000 efectivos para poder disuadir conflictos y defender el territorio", tal y como había propuesto el jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El plan original de 28 puntos de Donald Trump, sin embargo, preveía 600.000 efectivos.

Además, los líderes exigieron "un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego liderado por EE.UU., con participación internacional", para dar alertas tempranas de cualquier ataque ruso, atribuir responsabilidades y responder a cualquier violación, junto con un mecanismo de desescalada mutua.

Asimismo, pidieron garantías de seguridad vinculantes para Ucrania, sujetas a los procedimientos nacionales, para tomar medidas para restaurar la paz y la seguridad en caso de un nuevo ataque armado de Rusia.