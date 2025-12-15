Líder del Ejército sudanés visita Riad entre crecientes presiones para una tregua en Sudán

Los medios oficiales saudíes confirmaron la llegada a Riad de Al Burhan, donde tiene previsto reunirse con el príncipe heredero y gobernador de facto de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para abordar el plan de paz del llamado Cuarteto de Sudán.

Ese cuarteto, que presiona para un alto el fuego y está compuesto también por Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU), exige una inmediata tregua humanitaria y el inicio de un diálogo político entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentados desde abril de 2023.

Ese conflicto, que ha convertido a Sudán en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazados del planeta, estuvo entre los principales temas de la agenda de la reciente visita de Bin Salmán en EE.UU, al fin de la cual el mandatario republicano, Donald Trump, dijo que su Administración va a "empezar a trabajar en Sudán".

Tanto el Ejército como las FAR han anunciado que están abiertos a una tregua, si bien Al Burhan ha exigido en varias ocasiones la salida de los paramilitares de las ciudades que han ocupado y su desarme, así como excluir a EAU del grupo de mediadores por su "ayuda a los rebeldes".

El viaje de Al Burhan se produce en un momento de gran tensión por la escalda de enfrentamientos en la región de Kordofán, donde el sábado se denunció la muerte de seis soldados bengalíes de la ONU en un ataque con drones en la ciudad de Kadugli, que el Ejército atribuyó a los paramilitares.

El asesor estadounidense para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, condenó el domingo "enérgicamente (...) ese ataque deliberado contra una base de la ONU", y consideró que representa un flagrante desprecio por los esfuerzos internacionales para proteger la paz y la seguridad".

Boulos, en un mensaje en su cuenta en X, exigió una vez más que "los beligerantes deben cesar las hostilidades sin condiciones previas y permitir el acceso humanitario sin trabas".

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.