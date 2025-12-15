Líderes europeos insisten en "fuerza multinacional" europea apoyada por EE.UU para Ucrania

La declaración está firmada por el canciller alemán, Friedrich Merz, las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni, los primeros ministros de Polonia, el Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof, así como los presidentes de Francia y de Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

En ella los líderes destacan "los avances significativos" en los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para lograr "una paz justa y duradera" en Ucrania, pero recalcan que ésta debe preservar la soberanía ucraniana y la seguridad europea.

Según estos líderes, hay una "fuerte convergencia entre EE.UU., Ucrania y Europa".

En opinión de los líderes europeos, un plan de paz debe incluir un apoyo sostenido y significativo a Ucrania para fortalecer sus fuerzas armadas, "que deberían mantenerse en un nivel de tiempos de paz de 800.000 efectivos para poder disuadir conflictos y defender el territorio ucraniano" y no 600.000 como preveía el plan original de 28 puntos de Trump, tal y como había propuesto el jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Además, insisten en una idea que ya se llevan abordando desde hace meses en el marco de la Coalición de Voluntarios, la primera vez cuando Macron anunció en septiembre que 26 países se habían comprometido a desplegar soldados o estar presentes "en tierra mar o aire" para aportar garantías de seguridad a Ucrania.

Los líderes europeos hablan de "una 'fuerza multinacional para Ucrania', liderada por Europa, formada por contribuciones de naciones voluntarias en el marco de la Coalición de Voluntarios y apoyada por EE.UU".

Esa fuerza asistiría en la regeneración de las fuerzas ucranianas, en la seguridad del espacio aéreo ucraniano y en la protección de mares seguros, "incluyendo operaciones dentro de Ucrania". Rusia rechaza enérgicamente esta posibilidad

Además, los líderes exigen "un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego liderado por EE.UU., con participación internacional", para proporcionar alertas tempranas de cualquier ataque ruso futuro, atribuir responsabilidades y responder a cualquier violación, junto con un mecanismo de desescalada mutua.

Asimismo, piden unas garantías de seguridad vinculantes para Ucrania, sujetas a los procedimientos nacionales, para tomar medidas para restaurar la paz y la seguridad en caso de un nuevo ataque armado de Rusia.

"Estas medidas pueden incluir el uso de la fuerza, asistencia de inteligencia y logística, así como acciones económicas y diplomáticas", enfatizan los líderes europeos.

EE.UU. ha ofrecido garantías similares al artículo 5 del Tratado de la OTAN de defensa mutua. Tanto Europa como Kiev insisten en que éstas deben ser aprobadas por el Congreso de EE.UU.

Además sostienen que las decisiones sobre los territorios que exige Rusia a Ucrania corresponden al pueblo ucraniano, "una vez que las garantías de seguridad sólidas estén efectivamente en vigor".

Coincidieron en que algunos asuntos deberán resolverse en las etapas finales de las negociaciones -es decir después de un eventual alto el fuego- y subrayaron que apoyarán a Zelenski en una eventual consulta o referéndum al pueblo.

En cualquier caso, insistieron en que "las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza".

También señalaron que cualquier acuerdo debe "proteger la seguridad y unidad a largo plazo del área euroatlántica y el papel de la OTAN" de proporcionar una disuasión sólida.

Por otra parte abogan por una asignación "de recursos importantes" para la recuperación y reconstrucción de Ucrania, así como acuerdos comerciales que beneficien a todas las partes, al tiempo que insisten en que Rusia "compense a Ucrania por los daños causados", por lo que la UE ha inmovilizado los activos rusos.