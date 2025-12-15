Los trabajadores del Louvre votan "por unanimidad" mantener la huelga

En declaraciones a la prensa, los responsables sindicales indicaron que los 400 empleados que acudieron a la asamblea general organizada esta mañana en las instalaciones del museo se pronunciaron a favor del paro, una cifra "histórica".

"No veo como en esas condiciones puede abrir el museo", aseguró el representante de la CGT, Christian Galani, frente a la emblemática pirámide que sirve de acceso a la institución.

Fuentes del museo indicaron a medios locales que están estudiando la situación para saber si, con el personal que no hace huelga, se pueden plantear la apertura esta tarde del museo, una posibilidad que los sindicatos consideran imposible.

Los trabajadores estiman que, pese a las concesiones de la ministra de Cultura, Rachida Dati, que recibió hace unos días a los sindicatos, no se dan las condiciones para mejorar la situación.

El final de la huelga "dependerá de si tenemos garantías claras a la altura de los retos", indicó la representante del sindicato SUD, Élise Muller.

Dati se comprometió a renunciar a los recortes presupuestarios, pero los sindicatos exigen que ese dinero se dedique al mantenimiento del museo y no a la prevista renovación, que a su juicio no mejorará las condiciones generales del establecimiento.

En su punto de mira está la actual directora, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los grandes fastos en lugar de afrontar la necesaria rehabilitación del museo.