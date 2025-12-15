Lula celebra la apertura de más de 500 nuevos mercados para las exportaciones brasileñas

Lula dijo, durante un acto para conmemorar el hito, que el país latinoamericano tiene capacidad para atender tanto las necesidades domésticas como las del exterior y que, en ese sentido, Brasil "no tiene competidor".

"Es necesario presentarnos (en el exterior); nadie va a venir a buscar (aquí) si no vamos allá a ofrecer", afirmó para subrayar la importancia de las comitivas comerciales.

Frente a las críticas sobre el escaso valor añadido de las exportaciones agrícolas, el mandatario defendió que detrás de estas mercancías hay inversión en tecnología y ciencia.

"Las personas no se dieron cuenta de cuánta inversión en genética tiene nuestra carne", afirmó Lula, quien anunció viajes a Corea del Sur, India y Alemania el próximo año para negociar nuevas aperturas.

Brasil fue uno de los países más afectados por la guerra arancelaria lanzada por el Gobierno de EE.UU., que anunció un gravamen de hasta un 50 % para buena parte de las importaciones procedentes del país latinoamericano.

Aunque Lula ha logrado que el Gobierno estadounidense retire algunos de los aranceles, Brasil ha continuado apostando en la diversificación de sus socios comerciales y los últimos mercados en abrirse fueron la exportación de castañas para la Unión Económica Euroasiática y de frutas congeladas para Japón.

El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, destacó que el Gobierno continuará ampliando destinos gracias a la "garantía de calidad" de los productos, si bien afirmó que aún hay que "avanzar" en el aspecto sanitario.

Por otra parte, el Mercosur, bloque del que forman parte Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y en proceso de adhesión Bolivia, espera firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea durante la cumbre de líderes que se celebrará el 20 de diciembre en Foz do Iguaçú.

El tratado, que lleva más de dos décadas bajo negociación, creará la mayor zona de libre comercio del planeta y bajará sustancialmente los aranceles para exportaciones clave como la carne o los carros.