Machado felicita a Kast y cuenta con él para garantizar la democracia en Venezuela

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", dijo en X.

Machado expresó al pueblo de Chile su "cariño y respeto" por "una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo".

Al mandatario electo le mandó en concreto sus felicitaciones por la confianza que ha recibido: "En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno", añadió.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la izquierdista Jeannette Jara (41,82 %), exministra del presidente saliente, Gabriel Boric.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno del país a la democracia.