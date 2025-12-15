Macron viajará a Berlín para reafirmar el compromiso de Francia por la paz en Ucrania

En esa reunión de líderes europeos en Berlín, Macron "reafirmará el compromiso de Francia con la paz y la seguridad en Ucrania y en Europa", dijeron las fuentes al confirmar esta tarde la asistencia del presidente francés de manera presencial para esa cita "de trabajo dedicada a la situación en Ucrania", que no habían hecho hasta ahora.

Tras la última reunión de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, celebrada el 11 de diciembre pasado por videoconferencia, este encuentro en Berlín "brindará la oportunidad de revisar las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la mediación estadounidense, así como las garantías de seguridad".

Las fuente del Elíseo añadieron que el encuentro permitirá a los líderes europeos continuar "el trabajo ya en marcha para lograr una paz sólida y duradera en Ucrania".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentra también en Berlín desde el fin de semana manteniendo contactos con una delegación estadounidense y con líderes europeos para tratar de avanzar en un plan de paz.

Este lunes, Zelenski se reunió con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump. -su yerno Jared Kushner y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff- con los que ya se entrevistó la víspera en la Cancillería alemana.

En estas conversaciones del domingo se lograron "progresos considerables", según indicó Witkoff.

Zelenski también se ha entrevistado este lunes con el presidente finlandés, Alexander Stubb, conocido por mantener buenas relaciones con Trump, mientras que está previsto que a última hora de la jornada se produzca una ronda con una decena de líderes de países europeos y de la UE, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.