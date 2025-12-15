Manuel Zelaya niega acusaciones de "autogolpe" en Honduras del opositor Partido Nacional

"Niego rotunda y categóricamente esa falsa acusación del Partido Nacional", indicó Zelaya en la red social X.

"Nuestra movilización responde al escandaloso fraude electoral electrónico, del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) ya denunciado por observadores internacionales, así como ignorar la injerencia extranjera directa, pública y confesada en nuestras elecciones, del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", añade el mensaje.

Señaló además que Trump "amenazó al pueblo" si votaba por la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, "y llamó apoyar el candidato del Partido Nacional (Nasry 'Tito' Asfura) y perdonó al expresidente Juan Orlando Hernández condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EEUU".

Trump indultó a Hernández, "a sabiendas que favorecía al Partido Nacional, (a confesión de partes) hoy ha hecho alarde de su intromisión en los asuntos internos de Honduras mediante declaraciones públicas realizadas en Washington, desde la Casa Blanca", subrayó el exmandatario hondureño.

Zelaya también resaltó que ocultar esos hechos "o relativizarlos no contribuye a la verdad ni a la democracia, sino que encubre un golpe electoral contra la voluntad soberana del pueblo hondureño. La protesta es pacífica".

"La denuncia es legítima. La verdad es irrenunciable", apostilló.

En una asamblea que Libre celebró el sábado pasado en Siguatepeque, en el centro del país, Zelaya reiteró que hubo "fraude" en las elecciones, que no aceptaban los resultados presidenciales y anunció que saldrían a las calles a defender el voto que favorece a Rixi Moncada.

Zelaya de nuevo convocó este lunes a la militancia de Libre a movilizarse de manera "pacífica" hacia el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) guarda el material de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, sin que hasta ahora se conozcan los resultados oficiales.

Después de varias protestas de militantes de Libre a primeras horas del día, cuando quemaron llantas y lanzaron piedras, una de ellas a unos 300 metros del Infop, los manifestantes que se movilizaron hacia ese lugar a partir de las 17:00 horas locales lo hicieron de manera pacífica, mientras que en otro extremo, frente a la misma institución, también protestaban activistas del Partido Liberal, exigiendo el conteo de "voto por voto" de las elecciones, en un escrutinio especial.

El CNE debió comenzar el sábado el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, lo que no ha sido posible por diversos problemas que ponen en riesgo el proceso, según la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

Según los resultados preliminares subidos en la página web del CNE, el candidato del Partido Nacional es primero con el 40,54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, mientras que la candidata de Libre es tercera con el 19,29 %, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

El CNE dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de los comicios para oficializar los resultados finales de unas elecciones en las que los hondureños eligieron al sucesor de la presidenta Castro, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano.