Más de 100 vuelos cancelados en Nueva Delhi por baja visibilidad en pico de contaminación

"Las operaciones aéreas se están llevando a cabo actualmente bajo condiciones CAT III debido a la densa niebla, lo que puede provocar retrasos y cancelaciones", informó el aeropuerto de Nueva Delhi en su cuenta de X.

La Categoría III (CAT III) del sistema de aterrizaje se activa cuando la visibilidad es muy reducida, como ocurre durante episodios de niebla persistente, frecuentes en los meses de mayor contaminación en la capital india.

Datos de plataformas de monitoreo y del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB) indican que Nueva Delhi registró este fin de semana los peores niveles de contaminación del año, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) en categoría "severa", entre 430 y 500 puntos, y picos de hasta 721 en algunas estaciones durante la madrugada.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) advirtió de niebla moderada a densa en la capital, con visibilidad reducida de entre 200 y 50 metros y episodios puntuales por debajo de ese umbral en algunas zonas.

Las principales aerolíneas del país, como IndiGo y Air India, informaron en X de decenas de cancelaciones y más de 300 retrasos debido a la baja visibilidad, y apelaron a motivos de seguridad. Según la plataforma Flightradar24, el aeródromo operaba con un índice máximo de disrupción durante las primeras horas de la jornada.

Las autoridades mantienen activada la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo, que prohíbe la construcción, restringe los vehículos más contaminantes y fomenta el teletrabajo y la enseñanza híbrida.

En este contexto, la concentración de partículas finas PM2.5, capaces de penetrar en el torrente sanguíneo, supera este lunes en más de 30 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).