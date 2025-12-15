Meloni carga contra los jueces por anular la detención en centro de expulsión de un imán

"El Tribunal de Apelación de Turín ha ordenado el cese de la detención del imán Mohamed Shahin, destinatario de un decreto de expulsión firmado por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. Se trata de una persona que calificó el atentado del 7 de octubre como un acto de resistencia, negando su carácter violento. Lo que, en mi opinión, significa justificar, si no incitar, al terrorismo", escribió Meloni en las redes sociales.

Y continuó: "¿Alguien puede explicarme cómo podemos defender la seguridad de los italianos si todas las iniciativas en este sentido son sistemáticamente anuladas por algunos jueces?".

El Tribunal de Apelación ordenó la liberación al no considerar necesaria su detención en un CPR, aunque no evaluó la orden de expulsión, que debe ser resuelta por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR).

Según el diario Il Post, el Tribunal decidió liberar a Shahin por varias razones, entre otras, porque la fiscalía archivó la investigación sobre las declaraciones que realizó el 9 de octubre, mencionadas en la orden de expulsión, en las que el imán manifestó estar "de acuerdo" con lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 y que la masacre perpetrada por militantes de Hamás en Israel, en la que murieron aproximadamente 1200 personas y secuestraron a otras 250, "no constituye violencia".

El Tribunal señaló que, según la fiscalía, "sus declaraciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión" y que Shahin nunca fue acusado de comportamiento violento, sino solo de bloquear una carretera por subirse a una circunvalación con otras personas durante una manifestación y que el imán presentó diversos documentos que demostraban su compromiso con la defensa de los valores fundacionales del Estado italiano.

Según el juez del Tribunal de Apelación de Turín, Shahin no debería ser considerado peligroso.

Su detención provocó numerosas manifestaciones en su apoyo y en contra de la orden de expulsión, no solo de la comunidad islámica de San Salvario, el barrio donde trabajaba como imán, sino también de miembros del clero católico, académicos e investigadores italianos y políticos, especialmente de izquierdas, quienes argumentaron que la orden de expulsión contra Shahin constituía una violación de la libertad de expresión.

El 28 de noviembre, un centenar de manifestantes atacaron la redacción del diario La Stampa de Turín, este grupo de manifestantes se había separado de una manifestación más grande en apoyo de Shahin.