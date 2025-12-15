Merz advierte que la credibilidad europea depende del acuerdo sobre los activos rusos

"Me alegra que hayamos inmovilizado los activos rusos hasta que llegue la paz en Ucrania. Queremos hacer ese dinero útil para ayudar militarmente a Ucrania en los próximos dos años. No lo hacemos para alargar la guerra (...), sino para terminarla, porque le mostraremos a Rusia que continuar la guerra no tiene sentido. Sólo con una posición de fuerza podemos terminar esta guerra sin sentido", dijo Merz en un discurso en el 8.º Foro Económico germano-ucraniano.

"Considero que es una cuestión clave para la capacidad de acción de la UE. Y tenemos que resolverla ahora y tenemos que resolverla de manera que todos los Estados europeos asuman el mismo riesgo. Si no lo conseguimos, no nos engañemos, la capacidad de acción de la UE se verá dañada durante años y le mostraremos al mundo que no pudimos estar unidos en un momento decisivo de nuestra historia para defender juntos el orden de nuestro continente", subrayó.

Los jefes de Estado y Gobierno de la UE tienen previsto debatir fórmulas para financiar a Ucrania los próximos años en la cumbre que tendrá lugar en la capital belga desde este próximo jueves, con el foco puesto en la concesión del préstamo a partir de los activos rusos inmovilizados.

Bélgica, país en Europa que reúne la mayor parte de los activos rusos inmovilizados, teme las consecuencias legales y financieras de usarlos para dar un préstamo a Ucrania, pues se trataría de un mecanismo sin precedentes.

Merz también insistió en que Europa tiene que apoyar a Ucrania en las negociaciones diplomáticas con EE. UU., y afirmó que el destino de Ucrania está ligado al destino de Europa.

"Hace poco el historiador Karl Schlögel lo formuló de forma clara, al decir que los ucranianos y ucranianas son como un espejo en el que vemos lo que representaba Europa y muestra que vale la pena defender Europa", aseguró.

El canciller alemán calificó además el comienzo de la guerra hace ya casi años como "un asalto criminal" del presidente ruso, Vladímir Putin, no sólo contra Ucrania sino contra el orden de paz europeo.