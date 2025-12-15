México presume de la fortaleza del peso frente al dólar como muestra de "confianza"

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la reciente apreciación del peso, que ha llevado al dólar a cotizarse apenas por encima de los 18 pesos, y afirmó que este comportamiento obedece a la transformación del modelo económico y al fortalecimiento del mercado interno.

“Está muy fuerte la economía de México, por más que algunos digan que no”, afirmó la mandataria, al señalar que el desempeño del tipo de cambio responde a factores estructurales y no a decisiones coyunturales.

Añadió, asimismo, que el país cuenta con una base económica sólida que seguirá fortaleciéndose con el incremento de la inversión pública y privada e incluso señaló que podría volver al rango de los 17 pesos por dólar, un nivel no visto desde mediados de 2024.

Sheinbaum adelantó que en los próximos meses su Gobierno dará a conocer nuevos anuncios sobre el aumento de la inversión pública a través de distintos instrumentos, lo que, dijo, contribuirá a consolidar aún más la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.

En cuanto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta afirmó que su Gobierno es optimista respecto a la revisión del acuerdo y consideró que el entendimiento comercial seguirá siendo benéfico para las tres economías de América del Norte.

“Pienso que en la revisión del tratado nos va a ir bien con sus diferencias”, señaló, al subrayar que el acuerdo es estratégico tanto para México como para Estados Unidos y Canadá, y que los socios comerciales son conscientes de la importancia de mantenerlo vigente, pese a los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ha planteado dejar de lado este acuerdo y comenzar nuevos tratados bilaterales.

Sheinbaum destacó que, pese a las diferencias que puedan surgir durante el proceso de revisión, no existe ninguna señal de que las inversiones en México se estén retirando.

La presidenta indicó que este entorno favorable se ve reforzado por las políticas para fortalecer el mercado interno, el aumento al salario mínimo, los programas sociales y los proyectos de inversión pública en infraestructura, como trenes, carreteras y obras hidráulicas.