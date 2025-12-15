Mueren quince presos en cárcel de Ecuador afectada por crisis de tuberculosis

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó de lo ocurrido y agregó que las causas de los fallecimientos todavía se desconocen y los servicios de medicina legal se encuentran realizando las autopsias.

La prisión sufre una crisis sanitaria provocada por brotes de tuberculosis y desnutrición crónica. Los exámenes forenses permitirán esclarecer si los decesos se produjeron por factores naturales, enfermedades o hechos violentos.

Según el primer informe preliminar de la Policía Nacional, los fallecidos tenían entre 22 y 45 años, pertenecía a diferentes pabellones de la prisión y no se registraban signos de violencia en los cuerpos.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador ubicada en la ciudad costera de Guayaquil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo que va de mes ya se reportaron otras doce muertes por tuberculosis en este mismo centro, y en noviembre murieron hasta diez presos por causas similares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.